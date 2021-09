Wiesław Gołas nie żyje. Do ostatnich chwil towarzyszyła mu żona Maria (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie bardzo dużo mówiło się o problemach zdrowotnych, którym musiał stawić czoła Wiesław Gołas . Jeszcze kilka dni temu media podawały, że aktor ponownie trafił do szpitala po drugim wylewie. Mimo wsparcia lekarzy i ukochanej żony, artyście nie udało się wrócić do zdrowia. Niecały tydzień później dowiedzieliśmy się o jego śmierci.

Rehabilituję go w domu, staram się, jak mogę i dużo z nim rozmawiam. Proszę go, żeby kilka razy powtórzył wyraźnie zdanie, które mi powiedział, ale on nie zawsze ma na to ochotę. Dużo też chodzi po domu i ogląda telewizję - mówiła tabloidowi w lutym tego roku.