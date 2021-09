Wiktoria Gąsiewska KUPIŁA MIESZKANIE. Internauci dociekają: "Twoje własne czy z Adamem?" (FOTO)

liber 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

A ja jakoś się nie napinam na małe mieszkanie za pół miliona. Plus koszty kredytu, oczywiście. Nie jest dla mnie to tyle warte. To wszystko jest przepłacone i przereklamowane. Wolę żyć, podróżować, imprezować, cieszyć się życiem, mieć pieniądze na rozrywkę. A nie tylko posiadać mury.