Wiktoria Gąsiewska ucisza plotki o kryzysie w związku, pokazując ROMANTYCZNE ZDJĘCIE z Adamem Zdrójkowskim (FOTO)

GYTT 44 min. temu

Super para uwielbiam ich mlodzi zdolni piekni i skromni tewizje i film brac ich do pracy na co czekacie stawiajcie na mlodosc to tak przyjemnie sie oglada maja potencjal to dobrzy aktorzy tancerze zdolni zycze im szczescia w milosci i pracy