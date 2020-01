Wiktoria Gąsiewska pochwaliła się zdjęciem w wersji sauté. W zamian dostała... GROŹBĘ! "Masz 3 dni na ODSZCZEKANIE swoich słów"

Leelliee 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Wiecie co, mieszkam w obcym kraju i często spotykam się z określeniami "jak się nie podoba to wracać do siebie", "Polacy tacy siacy i owacy" i jest mi przykro bo jak wiadomo nie każdy jest taki sam. I mimo to, że myślałam, że Polska jest jednym z bardziej tolerancyjnych krajów nie spodziewałam się, że ktoś tak będzie pisał. To boli innych dobrych ludzi którzy są, a jak wiadomo ścierwo się trafia zawsze. Nieraz zostałam potraktowana z góry bo mój rodak zrobił coś złego. Nie bądźmy tacy...