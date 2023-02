Wiktoria Gąsiewska pokazała się w makijażu i bez. Widać różnicę? (FOTO)

Gosia 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

jak to!? 2 miliony Polaków tyra na Zachodzie a tu pozwala się do pracowac ludowi z kraju na literę ó bez limitów!.....Konf.deracja to jedyna partia przeciwna ókrainizacji ( zmień ń "ó" na u ).Sprawdź sam/a w internecie i mów innym - wielu nie wie o tym że jakaś partia jest temu przeciw!!!!. To nasz kraj a nie tych z kraju na literę ó Głosuj na KONf... deracje. ( Cenzura wymusza te" ó " ...jaja!