Wiktoria Gąsiewska świętuje 17. urodziny siostry. Nicole to jej KOPIA! (ZDJĘCIA)

Wiktoria Gąsiewska to celebrytka promująca się jako aktorka, prezenterka telewizyjna a nawet spikerka. Rozpoznawalność przyniosły jej liczne występy w filmach, serialach oraz działalność jako aktorka dubbingowa. Widzowie mogą ją kojarzyć z takich produkcji jak "Rodzinka.pl", "Barwy szczęścia" czy "Przyjaciółki".

Wiktoria zyskała ostatnio dodatkowy rozgłos, a to za sprawą nowego związku, który narodził się na planie serialu "Barwy Szczęścia". Jej obiektem westchnień jest od niedawna Jasper Sołtysiewicz. Fani uważają, że aktorka tworzy z kolegą z planu o wiele lepszą parę niż z Adamem Zdrójkowskim, z którym to z kolei była za czasów "Rodzinki.pl".

Wiktoria Gąsiewska świętuje urodziny siostry. Dodała ich wspólne zdjęcia na Instagram

Można na nich zobaczyć siostry pozujące przed lustrem i wygłupiające się razem. Od razu widać, że mają ze sobą dobry kontakt oraz to, jak bardzo są do siebie podobne. Oprócz wspólnych selfie aktorka dodała także zabawne nagranie z barku karaoke. Wiktoria i Nicole Gąsiewskie śpiewają na nim do piosenki Video "Środa, Czwartek".