Wiktoria Gąsiewska pozuje TOPLESS. Fani pieją z zachwytu: "Cudy natury" (FOTO)

Maksiu 4 min. temu

No cóż, jakoś trzeba trwać w tym showbiznesie. Jak się w niczym nie występuje i nie ma za bardzo o czym pisać, to zawsze zostaje jeszcze pokazanie przysłowiowej "d...y". Smutne to w sumie, ale takie to są realia rodzimego celebryctwa. Nie ważne co gadają, byle gadali...