Wiktoria Gąsiewska wygina się w stroju kąpielowym i eksponuje pierścionek (?). Pochwaliła się ODWAŻNĄ sesją w jacuzzi (ZDJĘCIA)

Do 23. Tusk w Bukareszcie. " To koniec czasu pokoju zaczęła się era przedwojenna" Wcześniej mówił również. Przed Polską zadanie i najtrudniejsze decyzję od dziesięcioleci. Pytam jakie zadanie i kto nam je wyznacza. A z tego co pamiętam to kilkadziesiąt lat temu była wojna . W ci ty nas pakujesz bruner