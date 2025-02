Wiktoria Gąsiewska w bikini podczas porannej toalety

Wiktoria Gąsiewska to jedna z tych osób w polskim show-biznesie, które rozpoczęły karierę już w dzieciństwie. Na ekranie zadebiutowała dwadzieścia lat temu, pojawiając się epizodycznie w serialu "Na dobre i na złe" . W kolejnych latach można ją było zobaczyć w wielu znanych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Wystąpiła m.in. w "Katyniu" , "Jasminum" i "Rodzinie zastępczej" . Prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej jednak serial "Rodzinka.pl" , gdzie zbliżyła się do Adama Zdrójkowskiego , z którym przez wiele lat była w związku.

Po zakończeniu związku z aktorem oraz zdjęć do ostatniej z wymienionych produkcji Gąsiewska świetnie odnalazła się w polskim show-biznesie i prężnie działa na Instagramie. Chętnie relacjonuje również swój związek z Jasperem Sołtysiewiczem , aktorem "Barw szczęścia" .

Jeśli wierzyć zapewnieniom osób związanych z "Rodzinką.pl", jeszcze w tym miesiącu ekipa wejdzie na plan, by nakręcić nowe odcinki. To więc ostatni moment dla obsady na odpoczynek. Gąsiewska postanowiła skorzystać więc z ostatnich wolnych dni i wyruszyła do Tajlandii. Pierwsze relacje są już dostępne na jej profilu – i trudno przejść obok nich obojętnie. Aktorka zaprezentowała bowiem… poranną toaletę. Tak, pokazała wszystkim m.in., jak myje zęby, ubrana jedynie w bikini.