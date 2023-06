Wiktoria Gąsiewska wspomina wakacje w Tajlandii, chwaląc się sesją w bikini (ZDJĘCIA)

Wiktoria Gąsiewska należy do grona celebrytów, którzy na co dzień ochoczo dokumentują swoje poczynania w mediach społecznościowych. 24-latka regularnie dzieli się z fanami zdjęciami w towarzystwie ukochanego, Jaspera Sołtysiewicza, relacjonuje zawodowe projekty czy wyjścia na branżowe eventy. Ostatnio Wiktoria pochwaliła się także obserwatorom kilkoma ujęciami wykonanymi we wnętrzu wymarzonego domu, do którego planuje przeprowadzić się już niebawem.