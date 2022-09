Wiktoria Gąsiewska wspomina związek z Adamem Zdrójkowskim: "Odzyskuję siebie. Nie pędzę do kogoś i nie myślę, co ta osoba chciałaby robić"

W październiku minionego roku w mediach głośno było o zdjęciach, na których Wiktoria Gąsiewska obściskiwała się z Jakubem Lipowskim. Chwilę później celebrytka poinformowała, że "od jakiegoś czasu" nie jest już z Adamem Zdrójkowskim.

Przypomnijmy, że aktor był wówczas bardzo zaskoczony jej bliską relacją z kolegą z "Tańca z Gwiazdami": Adam Zdrójkowski komentuje "zabawę" Wiktorii Gąsiewskiej z Jakubem Lipowskim: "Jest mi WYBITNIE PRZYKRO"

Od tamtej pory niewiele pisało się o życiu uczuciowym Wiktorii. Aż do końcówki sierpnia, gdy to pojawiły się doniesienia, jakoby miała łączyć ją bliższa relacja z Wojtkiem Golą.

Choć spekulowano, że włodarz Fame MMA obdarował aktorkę kwiatami, a nawet mieli się kilka razy spotkać, 23-latka zapewniła, że są jedynie "kumplami".

W ostatnim wywiadzie dla Plotka Gąsiewska raz jeszcze podkreśliła, że jej serce wciąż pozostaje wolne: Miłość jest przepiękną sprawą i nie można się przed nią wzbraniać, ale na razie na horyzoncie nie ma nikogo.

Ponadto dała do zrozumienia, że przez medialne rozstanie z Adamem zaniedbała treningi na siłowni:

Wydaje mi się, że tak życie mi się ułożyło i nie miałam za bardzo motywacji do ćwiczeń... Ale już do nich wracam. Trenerka się do mnie dodzwania i już mnie zachęca. Jadę na fit camp i później zaczynam fit życie - zapowiada zmotywowana, następnie wracając do tematów dotyczących jej życia uczuciowego.

(...) Jak miłość odchodzi, to zawsze się cierpi. Myślę, że to nie jest etap, kiedy chciałabym zaczynać coś nowego, ale miłość, jak sam wiesz, przychodzi nieoczekiwanie, ja się totalnie nie zamykam - odnosi się do zakończonej w zeszłym roku relacji i zapewnia, że aktualnie skupia się na sobie:

(...) Jestem singielką, ale jest to fajny czas, bo związkach byłam przez osiem lat i ciągle komuś poświęcałam ten czas, zapominając o sobie. Teraz odzyskuję siebie i mam czas dla siebie, a nie po pracy pędzę do kogoś i myślę, co ta osoba chciałaby robić, bądź co myśli. Czas poświęcam w stu procentach sobie i jestem za to wdzięczna - ujawnia Wiktoria, dodając:

Nawet pojawiły się w głowie myśli, że będę bała się zaangażować się w nowy związek. Być może będę musiała nad tym popracować, żeby pamiętać o sobie, ale to jest moja osobista sprawa. Można tworzyć udany związek, ale nie być jednym... ciałem. Ciałem astralnym - kwituje, mając w pamięci legendarny wywiad Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka.

