Wiktoria Gąsiewska wypatruje delfinów, wypinając pośladki na wakacjach w Chorwacji (ZDJĘCIA)

Wiktoria Gąsiewska na co dzień dość chętnie relacjonuje swoje życie na Instagramie, a jej wpisy nierzadko wzbudzają sporo emocji wśród internautów. Niedawno głośno zrobiło się na przykład o przygodzie 23-latki na parkingu, którą ta postanowiła podzielić się z obserwatorami. Pewna kobieta, wyjeżdżając z zajmowanego miejsca parkingowego, miała nie upewnić się, czy w pobliżu znajdują się inne pojazdy i gwałtownie ruszyć - tym samym narażając się na kolizję z przejeżdżającym samochodem Gąsiewskiej. Między paniami doszło wówczas do ostrej wymiany zdań, podczas której Wiktoria uderzyła pięścią w karoserię auta kobiety. Choć celebrytka nie miała sobie nic do zarzucenia, jej zachowanie nie wszystkim przypadło do gustu.