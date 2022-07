Wiktoria Gąsiewska w OGNIU KRYTYKI po awanturze na parkingu: "ALE ŻENADA"

Ingrid 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Chamstwa chamstwem się nie zwalcza. Nie ma to jak spokój i opanowanie w tak niefortunnej sytuacji. To jest dopiero sztuka. Chamsko zachować się bardzo łatwo, a z klasą i kulturą to już nie dla wszystkich jednostek do osiągnięcia.