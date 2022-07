Rozwścieczona Wiktoria Gąsiewska OBIŁA PIĘŚCIAMI samochód obcej kobiety! "Mam alergię na CH*JOWYCH KIEROWCÓW"

ula 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

nie chciałabym poznać tej pani, mam prawie 60 l, prawo jazdy od ponad 35 lat, kiedy zaczynałam , mój wujek kierowca ciężarówki , powiedział pamiętaj dobry kierowca to ten który obserwuje drogę i przewiduje zachowania innych i śpiesz się powoli. Wystarczyło się zatrzymac i dać tej kobiecie pierwszeństwo, było by spokojnie i miło, ale widać, że tej Pani to są obce zachowania. Niestety w PL nie ma tej kultury która jest na zachodzie, a szczególnie w Skandynawii, tam nie do pomyślenia jest nerwowość, wygrażanie, trąbienie na innych, ale tez nikt nie siedzi z nosem w telefonie, jeżeli siedzisz za kółkiem to na tym się skup. Jak chcesz gapić się w telefon to zostań w domu, albo zjedź na parking.