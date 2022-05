Wiktoria Gąsiewska PO RAZ PIERWSZY mówi o rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim: "Zawsze kij ma dwa końce"

Zobacz także: Zero od jurorów z Ukrainy oraz co pogrążyło Ochmana

Było to ciężkie. Nie będę ukrywać, ale przeżyłam to i teraz już jest o wiele lepiej. Dużo wsparcia dostałam ze strony bliskich (...). Jestem osobą, która swoje prywatne sprawy trzyma dla siebie, nie piorę brudów w internecie, uważam to za niesmaczne - stwierdziła, dodając, że ludzie komentują, zapominając, że "zawsze kij ma dwa końce".

Graliśmy np. ostatnio razem w nowej fabule "Święta inaczej" (...) byliśmy razem na planie. Bardzo sobie cenię w pracy, aby podchodzić do tego profesjonalnie i nie mieszać życia zawodowego z prywatnym. To jest trochę jak z chłopakiem ze szkoły. Rozstaniecie się, ale cały czas się później widujecie. No i co masz zrobić? Jakoś z tym musisz żyć - podsumowała.