Wiktoria Gąsior z "Hotelu Paradise" znów trafiła do szpitala: "Ból był nie do wytrzymania"

Wiktoria Gąsior była jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek 4. edycji programu "Hotel Paradise" . Dziewczyna dała się poznać jako osoba niestroniąca od konfliktów. I to właśnie wokół dram kręcił się jej udział w randkowym show. W pewnym momencie nawet widzowie zaczęli jednak uważać, że to pozostali uczestnicy uwzięli się na Wiktorię.

Wiktoria Gąsior trafiła do szpitala

Już po zakończeniu zdjęć Wiktoria wiele razy odnosiła się do tej przygody. Jak twierdziła, zachowanie innych uczestników oraz krzywdzący (jej zdaniem) montaż miały mocno wpłynąć na jej kondycją psychiczną. W kolejnych miesiącach na instagramowym profilu Gąsior pojawiały się niepokojące nagrania.

Raz twierdziła na przykład, że została pobita i okradziona . Na "dowód" pokazała poranioną twarz. Internaci byli jednak sceptyczni do jej historii. W pewnym momencie Wiktoria musiała sięgnąć po pomoc psychiatryczną w specjalistycznym szpitalu. Ostatnio znów poruszyła w social mediach temat swojego zdrowia psychicznego.

Wiktoria wrzuciła do sieci zdjęcie ze szpitalnej sali. We wpisie wyjaśniła, dlaczego trafiła do placówki.