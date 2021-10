"Hotel Paradise". Uczestnicy poprzednich edycji programu wspierają Wiktorię: "Jesteśmy z tobą"

Mona 1 godz. temu zgłoś do moderacji 35 0 Odpowiedz

W pierwszej klasie gimnazjum padłam ofiarą takiej grupy, z innych powodow niz Wiki, ja po prostu w tamym momencie bylam niesmiala i slaba (idealna ofiara) i codzienna przemoc psychiczna, ktorej doswiadczalam od rowiesnikow doprowadzila mnie do depresji i checi skonczenia ze soba. Doslownie kazdego dnia marzylam o tym zeby skoczyc z pobliskiego bloku. Jedyne co mnie powstrzymywalo to rodzina i fakt, ze to zniszczylo by ich zycie. Ten odcinek i cala sytuacja z Wiki obudzily we mnie te wspomnienia. Roznica jest taka, ze mi zrobily to glupie dzieciaki, a tu mamy niby osoby dorosle... Bardzo Ci Wiktorio wspolczuje i jestem pod wrazeniem twojej sily ♡ Stop przemocy! Przemoc psychiczna to tez przemoc!