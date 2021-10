"Hotel Paradise". Produkcja próbuje tuszować nękanie Wiktorii?! "Macie widzów ZA IDIOTÓW? Zmieniliście zapowiedź!"

Od pewnego czasu najwięcej emocji w "Hotelu Paradise" budzi postać Wiktorii, a właściwie stosunek reszty bohaterek formatu do jej osoby. Dziewczyna od niemalże samego wejścia do programu nie może liczyć na akceptację koleżanek z willi, a to, jak traktuje ją żeńska część uczestników, poważnie niepokoi widzów.

Tym razem kontrowersje wzbudziła nieco inna rzecz, ale nadal związana z Wiktorią. Na Playerze tradycyjnie pojawił się wcześniej zwiastun kolejnego odcinka. Fani show mogli na nim zobaczyć fragment Pandory, podczas której Oha pokazała środkowy palec, a Wiktoria kolejny raz wybiegła, zanosząc się płaczem. Nie ma się co dziwić, biorąc pod uwagę, że zadano jej wyjątkowo przykre pytanie...

Jak się czujesz z tym, że wszyscy cię nienawidzą i marzą byś stąd odeszła? - brzmiała skierowana do Wiktorii wypowiedź, która oburzyła internautów.

Widzów zszokował również fakt, że niespodziewanie premiera kontrowersyjnej Pandory... przesunięta została na późne godziny nocne. Internauci nie kryli oburzenia, zarzucając produkcji, że w związku z krytyką zapewne postanowiła wyciąć niewygodne fragmenty.

Większość widziała prawdziwy zwiastun i nic nie da przemontowywanie. Za kogo wy macie widzów? Strzał w kolano;

Najgorszym uczestnikiem jest cała produkcja, która najpierw pozwoliła na nienawiść, a teraz to tuszuje!;

Oszuści! Zmienili zwiastun odcinka!;

Czy wy macie widzów za idiotów? Zmieniliście zapowiedź i przemontowujecie kolejny odcinek. Żałosne;

Zmieniona zapowiedź... To, co? Teraz będziecie tak montować, żeby usunąć sceny z chamską przemocą psychiczną, co ludzie się zbulwersowali? Słabiutko;

HP! Co wy wyprawiacie? Czemu zmieniliście zwiastun? Ukrywacie prawdę jak w TVP! Jesteście żałośni, oby to był już wasz ostatni sezon - grzmią oburzeni widzowie.

Na zmieniony zwiastun zdążyła zareagować nie tylko sama Wiktoria, która smutno przyznała, że ze względu zapewne na kontrakt "sama nie wie, co może powiedzieć", ale i Maja Staśko, która nie pozostawiła na produkcji suchej nitki.

Producenci programu codziennie oglądali znęcanie się nad osobą, która im zaufała, chciała przeżyć przygodę życia i dzięki której mają zyski. A zwiastun - już skasowany - wyglądał jak upajanie się przemocą i czyjąś krzywdą. W pędzie po kontrowersje, silne zasięgi, a za nimi zasięgi i oglądalność producenci często zapominają o granicach i etyce. I tu się to wydarzyło. Znika człowiek i jego krzywda, a to on jest najważniejszy. (...) - grzmi w jednym z licznych Instastories poświęconych "HP" aktywistka.

