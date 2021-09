"Hotel Paradise". Oburzeni zachowaniem dziewczyn widzowie uderzają w produkcję: "To podchodzi pod ZNĘCANIE PSYCHICZNE!"

xxx 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Produkcja wmówiła tym biednym,jeszcze bardzo młodym ludziom,że to się będzie dobrze oglądać jak będą tak się zachowywać.A oni w to weszli bo program i późniejsze korzyści,że będą rozpoznawalni.Ale nie myślą,że do produkcji nikt się nie czepi bo duża stacja,bo obrona prawna i regulaminy jakie mają spisane do programów.Im tylko zależy na dobrej oglądalności a uczestnicy po programie zostaną sami ze swoimi problemami i ocenami przez innych.Są tylko pionkami w grze i każdy z nich zejdzie z planszy i zostanie sam ze zrytym beretem na późniejsze życie w realu.Bez pomocy specjalisów,bez przyjaciół.No trochę to przykre co takie programy po sobie zostawiają.