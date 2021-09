"Hotel Paradise". Kolejna osoba POŻEGNAŁA SIĘ z programem! Wiktoria ZNÓW pod ostrzałem: "Co ja im, k*rwa, zrobiłam?!"

W ostatnim tygodniu z "Hotelem Paradise" pożegnało się aż dwóch uczestników. Byli to Kuba i Kasia, którzy jako jedna z dwóch zagrożonych par zostali wyeliminowani z show przez swoich kolegów i koleżanki. Widzowie nie kryli wówczas rozgoryczenia decyzją Wiktorii, która tak naprawdę zadecydowała o tym, że to Kuba i Kasia odpadają z programu, a nie Klaudia i Przemek.

Uczestnicy "Hotelu Paradise" szybko musieli pozbierać się po odejściu Kuby i Kasi, bo w końcu przyszedł czas na Rajskie Rozdanie. Do samego końca nie było wiadomo, do kogo podejdzie singielka Maria. Ostatecznie dziewczyna położyła swoją dłoń na ramieniu Miłosza. Mężczyzna musiał więc zdecydować, czy wybiera Marię, czy też Wiktorię, do której "coś już poczuł".