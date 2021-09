"Hotel Paradise". Uczestnicy WYELIMINOWALI jedną z par! Widzowie mają żal do Wiktorii: "CO TY ZROBIŁAŚ?!"

Z "Hotelem Paradise" właśnie pożegnało się aż dwóch uczestników. Po ostatniej konkurencji zagrożone były dwie pary: Klaudia i Przemek oraz Kuba i Kasia. Do samego końca uczestnicy nie wiedzieli, co tak naprawdę może to oznaczać. Singielka Maria była przekonana, że to ona będzie musiała podjąć decyzję, kto zostaje, a kto opuszcza willę na Zanzibarze. Okazało się jednak, że wcale nie będzie to tak wyglądać...