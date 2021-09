"Hotel Paradise". Widzowie ZAŻENOWANI zachowaniem dziewczyn wobec Wiktorii: "Jakie te baby SĄ OKRUTNE, AŻ ŻAL PATRZEĆ"

Nietrudno odczuć, że obecnie najmniej lubianą uczestniczką jest Wiktoria, która dołączyła do "Hotelu Paradise" dopiero niedawno. Blond kulturystka próbowała nawiązać dobry kontakt z resztą uczestników, ale niestety jej to nie wyszło. Dziewczyny wpadły bowiem na "genialny" pomysł, by jak najszybciej wyrzucić Wiktorię z programu, bo gra i jest dla nich niebezpieczna, a one chcą, by w finale znalazła się ekipa, która weszła do hotelu na Zanzibarze jako pierwsza...