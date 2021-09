Fani "Hotelu Paradise" zażenowani reakcją dziewczyn na NOWĄ uczestniczkę: "SAME NIE WNOSZĄ NIC DO PROGRAMU"

Gosktos 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Zmiany klimatyczne odbiły się wysokimi temperaturami na mózgach ludzi, w efekcie nie działają wydajnie. Co następuje potem- powrotem do prymitywizmu z szybkością światłowodu, skoro w dzisiejszych czasach promuje się program o instynktach, ubrany w aurę plotkarskiej i zawistnej atmosfery, która jak smog otacza dusze, umysł i ciało, to mamy, to co mamy … plastycznie przerobione twarze z wybielonymi zębami, dziarami i jak zdobyc faceta/ kobiete, by przespać się na złość innej/lub innemu. Brudy zycia codziennego ubiera się w woal sensacji, czyli to co nas w życiu dziwi lub brzydzi, staje się fascynacja i tak brak wartości, charakteru i czasem intelektu przedstawia jako produkt do sprzedania i oglądalności. Takie są czasy i wartości dzisiejszego zycia …i ciekawe do kogo przesłania tych programów trafiają ??? A potem zdziwienie , ze dziewczynki w podstawówce na ładniejszej koleżance , bo niekoniecznie brzydkiej - hejtem zioną …