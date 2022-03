Will Smith ODMÓWIŁ opuszczenia gali Oscarów po SPOLICZKOWANIU Chrisa Rocka!

Śmieszne 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 24 Odpowiedz

Jesteście śmieszni w tych komentarzach. 1.przemoc słowna też jest przemocą. To jest zwykła agresja. 2.kobieta zwykle nie goli głowy na łyso bez powodu. W jej przypadku to była choroba. Jakby miała raka to też by było smieszne? 3. Za przemoc słowną otrzymał przemoc fizyczną. 4. Wielu przemocowcow słownych, co znęcają się słownie nad kobietami oczekuję, że nic ich za to nie spotka. 5.wiele osób co zaczepiają innych słownie lub ponizaja innych publicznie chamskimi komentarzami uważa, że im wolno. 6. Przemoc rodzi przemoc i tak było w tym przypadku. 7.nie róbcie z tego Rocka bohatera bo został spoliczkowany za kpienie oficjalne i publiczne z czyjejś żony.