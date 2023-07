Will Smith złożył 25-letniemu synowi życzenia urodzinowe, wytykając mu BRAK POTOMSTWA. Teściowa oburzona: "Jest mądrzejszy niż ty"

Francja, Szwe... 17 min. temu zgłoś do moderacji 15 20 Odpowiedz

Francja, Szwecja, Niemcy, Belgia na własne życzenie zapoczątkowały proces który je zniszczy. Oni już to wiedzą. Jedyne co mogą zrobić to go trochę opóźnić, dlatego nie odpuszczają w sprawie przymusowych relokacji. Największym hamulcowym w tej kwestii jest Polska, która się postawiła w 2015 roku. Fakty są takie. Ursula von der Leyen i Manfred Weber zdjęli oficjalnie maski i już się nie kryją, że prowadzą otwartą wojnę z Polskimi wyborcami, którzy śmiali wybrać za swych reprezentantów PiS. Ursula publicznie powiedziała, że chce widzieć Tuska jako premiera Polski czytaj namiestnika Niemiec, a Manfred z EPL które rządzi w UE, że budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Tak naprawdę jest jeden kamień milowy. Przejąć dawną kolonię, bo taki status mieliśmy przed 2015 rokiem. Daliśmy się złapać w pułapkę podpisując zależność dotacji od praworządności. To fakt. Program spójności zachęcający nas do wejścia do UE to też była tylko zanęta. Jak widzimy głównie Niemcy robią wszystko, abyśmy byli ciągle słabi gospodarczo, politycznie i militarnie. Chcą nas złamać różnymi narzędziami. Najbardziej przykre jest to, że przy pomocy naszej opozycji. Mam nadzieję, że nie dacie się nabrać i obrazić na PiS. Była pandemia i jest wojna za miedzą co głównie rozkręciło inflację. A jak widzicie pomimo tego mamy najwyższe PKB w Europie. Dajmy PiS trzecia kadencję, a przekonacie się że było warto. Główne atuty PiS to programy społeczne, obiecana emerytury stażowe 35/40 i polityka migracyjna. Żadna partia nie jest idealna, ale wg mnie PiS to najlepszy wybór i nasza przyszłość.