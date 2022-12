Will Smith z całą rodziną świętuje premierę swojego filmu w Los Angeles. Chce odzyskać sympatię branży? (ZDJĘCIA)

Od jakiegoś czasu gala rozdania Oscarów z roku na rok odnotowuje postępujący spadek oglądalności, co wiąże się zazwyczaj z niebezpieczeństwem utraty sponsorów. Niespodziewanie jednak w tym roku ceremonia znalazła się w nagłówkach tabloidów na całym świecie - i to nie ze względu na nagradzane filmy. Przypomnijmy tylko pokrótce, że Willowi Smithowi nie spodobał się żart, który padł ze sceny z ust Chrisa Rocka . W geście protestu aktor wmaszerował przed kamery i uderzył komika w twarz .

Po kajaniu się przez dobre kilka miesięcy Will Smith postanowił przejść do ofensywy. Film Emancypacja może stać się dla aktora szansą na kolejną nominację do złotej statuetki, o ile rzecz jasna Akademia Filmowa zdecyduje się uwzględnić skorego do bitki gwiazdora w swoich rozważaniach. Smithowi przyda się więc teraz każda pomoc, która będzie w stanie nieco ocieplić jego wizerunek.