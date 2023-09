Willa, którą w barterze zamieszkuje Małgorzata Rozenek, została wystawiona NA SPRZEDAŻ. Cena zwala z nóg (FOTO)

Jest to ich tymczasowe lokum , w którym spędzą kilka miesięcy, zanim przeprowadzą się do swojego domu. Ponad 300-metrowa rezydencja kosztuje ich 30 tysięcy złotych miesięcznie... Ale chyba warto tyle za nią dać - rozpisywały się media na początku lipca ubiegłego roku.

Małgorzata Rozenek rok temu wprowadziła się do luksusowej willi. Kto płacił za wynajem?

To nie ja wynajmuję, tylko firma wynajmuje dla nas. Gdybym to miała robić ja, to nie wiem, czy w swoim rozsądku bym się na to zdecydowała. Prowadzimy dom, w którym jest troje dzieci, więc to wszystko jest dla nas odczuwalne. Żyjemy w czasach, w których polskim rodzinom jest coraz trudniej - tłumaczyła w marcu tego roku.