Willa "Siary" z "Killera" to dom rodziców Mamy Ginekolog! "Basen w domu nie polecam"

4 czerwca media obiegła smutna wiadomość o śmierci Janusza Rewińskego. Uwielbiany przez Polaków aktor zmarł w wieku 74 lat. Gwiazdor miał w swoim dorobku wiele kultowych ról komediowych. Jedna z najbardziej charakterystycznych postaci, jakie wykreował na wielkim ekranie to oczywiście Stefan "Siara" Siarzewski z filmów "Killer" i "Killer-ów 2-óch".

W komediach o Killerze dom Siary "grała" wyjątkowa willa. Sceny w basenie do dziś bawią kolejne pokolenia Polaków. Co ciekawe, luksusowa posiadłość nie była scenografią. Istnieje naprawdę, a co więcej, wiadomo, kto w niej mieszka. To rodzinny dom Mamy Ginekolog. Influencerka podzieliła się tym faktem z obserwatorami już jakiś czas temu.

Tak, dom Siary to dom rodziców mamyginekolog - od kilku miesięcy, może nawet lat są domysły, czy na pewno to jest ten dom? I dziś potwierdzam, to jest ten dom - pisała na Instagramie w 2019 r.

Jak dodała, duży wkład w wystrój willi mieli jej rodzice. Mama influencerki pracowała wówczas jako redaktor naczelna gazety "Dom&Wnętrze". Inspiracje do budowy domu czerpała z międzynarodowych czasopism branżowych.

Mama Ginekolog pokazuje dom rodziców w sieci

W tym samym wpisie Mama Ginekolog nawiązała też do najbardziej charakterystycznego pomieszczenia, czyli basenu.

Pomyślicie sobie, że to super, jakbym miała basen w domu, to bym pływała codziennie. No więc uwierzcie mi, że ani jako dziecko, ani jako nastolatka nigdy nie pływałam tam codziennie, a raczej pływałam tam trzy razy w roku. Także basen w domu nie polecam, chyba że mieszkacie w Miami i macie go przed domem - wspominała.

Rodzice Mamy Ginekolog nadal mieszkają w filmowym domu. Jakiś czas temu influencerka wykorzystała nawet ich łazienkę, aby zrobić sesję w koszuli nocnej własnej marki.

Taki dom to marzenie?

