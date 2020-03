Winona Ryder broni Johnny'ego Deppa: "Nigdy nie był w stosunku do mnie agresywny. Znam go jedynie jako dobrego człowieka"

GGGG 18 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Widze samych ekspertow od psychologii. Prawda jest taka, ze jesli ktos ma sklonnosci przemocowe, to zazwyczaj wykazuje je od dziecka. Najpierw jako nastolatek nie potrafi sobie z nimi radzic, a pozniej na kazdej kobiecie zaczyna je wyladowywac. I zazwyczaj kazda kobieta,ktora byla w zwiazku z pozniej juz doroslym facetem, ktory jest oprawca, przyznaje ze w mneijszym albo wiekszym stopniu byl agresywny i ze sie go baly, ale np uciekly. To daje do myslenia, jesli byle kobiety Deppa pomimo np. zalu do niego czy pretensji, nie sa w stanie powiedziec, ze w jakikolwiek sposob byl agresywny. I tutaj alkohol czy narkotyki nie maja nic do tego. Taki np. Chris Brown jest typowym agresorem i kazda laska po pobiciu Rihanny, ktora z nim byla, mowila o tym, ze je bil. Amber jest wyrahowana jedza i zmija, byla przekonana, ze wybije sie na Deppie, a pozniej go pograzy. Pycha kroczy przed upadkiem, a karma wraca. Mam nadzieje, ze Depp dojedzie ja teraz w sadzie, a ona bedzie skonczona.