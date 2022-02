Witold Paszt nie pojawi się w finale "The Voice Senior"! Chodzi o PROBLEMY ZDROWOTNE

"The Voice of Poland" cieszy się na tyle dużą popularnością, że Telewizja Polska pokusiła się o wyprodukowanie dwóch siostrzanych produkcji: "The Voice Kids" i "The Voice Senior". W tym drugim formacie w roli jurorów sprawdzają się nie tylko Maryla Rodowicz i Piotr Cugowski, których zaangażowano po odejściu Andrzeja Piasecznego i Izabeli Trojanowskiej, ale także i nieco bardziej doświadczeni (to już ich drugi sezon) Alicja Majewska oraz Witold Paszt.

Niestety, założyciela zespołu Vox nie zobaczymy w finałowym odcinku "The Voice Senior". Paszt mimo najszczerszych chęci nie pojawi się w sobotę w studio TVP, o czym poinformował na kilka godzin przed finałem w wydanym facebookowym oświadczeniu. Okazuje się, że muzyka zatrzymały problemy zdrowotne.

Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie - napisał, nie ujawniając, co dokładnie się stało.

Artysta zapewnił jednak, że będzie śledził przebieg finałowego programu w domu przed telewizorem.

Będę za to oglądał program i trzymał kciuki za wszystkich finalistów, ba, wszystkich uczestników tej edycji "The Voice Senior"! - zapewnia, a następnie zwraca się do uczestników:

Możecie już czuć się wygrani, bo zrobiliście pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń! Gratuluję Wam odwagi i pięknych wykonań, ale przede wszystkim życzę Wam, aby był to dopiero początek tej muzycznej przygody. A to fantastyczna przygoda, wierzcie mi na słowo.

Pod swoim wpisem 68-latek mógł liczyć na szereg ciepłych słów i życzeń powrotu do zdrowia:

Zdrówka!; O, szkoda, ale zdrowie ważniejsze; Proszę się trzymać! Dużo sił i nadziei na kolejne dni - czytamy.

