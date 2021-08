Maryla Rodowicz będzie trenerem w 3. edycji "The Voice Senior"! Znamy też KOLEJNEGO jurora (FOTO)

Program The Voice of Poland od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Telewizja Polska produkuje nawet jego spinoffy: The Voice Senior i The Voice Kids. Na przestrzeni lat skład jurorski wszystkich edycji zmieniał się kilkukrotnie. W ostatnich miesiącach z programu zrezygnowali chociażby Edyta Górniak, Urszula Dudziak i Michał Szpak. Na ich miejsce zatrudniono Justynę Steczkowską, Sylwię Grzeszczak oraz Marka Piekarczyka.