Władysław Kozakiewicz krytykuje Mariusza Kamińskiego za wykonanie słynnego gestu w Sejmie: "BEZWSTYDNY CZŁOWIEK"

Władysław Kozakiewicz krytykuje wykonanie "gestu Kozakiewicza" przez Mariusza Kamińskiego

Siedziałem przed telewizorem, oglądałem na żywo, jak on wszedł. Była akurat transmisja, z żoną popatrzyliśmy we dwójkę i on... pokazuje "wała". To się kiedyś "wał" nazywał. Wszyscy mówią "gest Kozakiewicza", czyli zepsuł trochę ten gest. No bo on to pokazał nie dla Polski, nie powinien tego robić. Bezwstydny człowiek, który jest skazany, a wykonuje gest zwycięstwa. Cały kraj, cała Polska była ze mnie dumna. Właśnie z tego też, z tego gestu... Są tacy ludzie, co psują wszystko - powiedział Władysław Kozakiewicz w wywiadzie dla Plejady.