Wniebowzięta Zofia Klepacka budzi sąsiadów FAJERWERKAMI o 6 rano: "WSTAWAJCIE! JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!" (WIDEO)

Frioso 2 godz. temu zgłoś do moderacji 435 115 Odpowiedz

Ta kobieta, to jakby dorosły odpowiednik Roksany Węgiel. Ta młoda ma 15 lat, a też jest skrajnie religijna, co udowodniła już wiele razy. Nawet wczoraj zamieściła takie zdjęcie na Instagramie. Polska to jednak raj dla takich oszołomów. Tak w ogóle to kobiet mocno religijnych jest o wiele więcej niż mężczyzn. Bardzo ciekawe.