Wnuk królowej Elżbiety II ROZWODZI SIĘ po 11 latach małżeństwa!

Ja wiemy, w ostatnich miesiącach za dobrze w tej brytyjskiej rodzinie królewskiej to się nie dziele. Jest głośna sprawa oskarżanego o gwałt księcia Andrzeja oraz oczywiście "Megxit" . Odkąd Meghan Markle i "eks-książę" Harry postanowili "wypisać się" z rodziny królewskiej, kryzys w monarchii przybiera na sile z dnia na dzień. Ponoć sama królowa w pełni rozumie decyzję wnuka i jego małżonki, to według brytyjskiej prasy sprawa ta wygląda zupełnie inaczej...

Jakby tego biednej królowej było mało, to teraz na głowie ma kolejny problem. Jak poinformował właśnie The Sun, najstarszy wnuk Elżbiety II, Peter Phillips, rozwodzi się po 11 latach małżeństwa. Co ciekawe, o rozwodowych planach królową pierwsza poinformowała żona (jeszcze) Petera, Autumn Philips, która stwierdziła, że ich związek jednak nie ma racji bytu...