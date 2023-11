Wojciech Bojanowski odwiedził grób syna. "Jestem dzisiaj lekko poskładany" (FOTO)

Matka 23 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Żałobę ma się w sercu obojętnie czy po śmierci dziecka matki siostry itd a nie robi się to pod publikę żeby wszyscy widzieli bo nie ma w tym szczerości i żalu bo osoba która naprawdę kocha zmarła osobę ma to do końca życia w swoim sercu a nie jeździ po cmentarzach i się fotografuje i puszcza w internecie żeby wszyscy widzieli jaki to ja jestem biedny TATUS 👎👎ZENADA i tak ci nie wierzę że jest ci przykro żonie ufam że Ona cierpi 😥😥