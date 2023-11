Wojciech Bojanowski PARODIUJE Magdalenę Ogórek i jej słowa w TVP Info o "STRZELANIU do górników". "Najważniejsza jest miłość"

Śmiało można stwierdzić, że poniedziałkowy program "Planu dnia" w TVP Info przeszedł już do historii. Wszystko za sprawą prowadzącej Magdaleny Ogórek , która choć dość niewinnie rozpoczęła program, to pokusiła się o... mocne słowa.

Witam najpiękniej jak umiem o poranku wspaniałych widzów polskiej telewizji. Szanowni państwo, pamiętają państwo 2015 r.? Wówczas Platforma Obywatelska zdecydowała się strzelać do górników . Jeden z tych górników czeka już na państwa w studiu — rozpoczęła.

Zobacz także: TYLKO U NAS! Krupa o rozwodzie z mężem. Dlaczego jeszcze go nie sfinalizowali?

Skandaliczne słowa Magdaleny Ogórek

Panie przewodniczący, 2015 r., pan wtedy jako górnik w Jastrzębiu Zdroju. Platforma Obywatelska decyduje się strzelać do górników. Pamięta pan dobrze ten czas? — zapytała swojego gościa.

Doskonale pamiętam. Styczeń, luty, minusowa temperatura, opady śniegu i miłość rządu Donalda Tuska i Platformy do górników została pokazana w prosty sposób — mówimy tutaj o strzelaniu do górników. I dzisiaj zaczynam się obawiać, że to samo spotka telewizję publiczną — stwierdził Ognisty.