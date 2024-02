Wojciech Gola chciał udowodnić, że jest heteroseksualny. Krzysztof Stanowski PODWAŻA wiarygodność badania wariografem (WIDEO)

!!! 29 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Stanowski żeruje na bzdetach z których robi wielką sensację i pompuje balony a naiwniacy klikają i wrzucają mu kasę do kieszeni. Co to kogo obchodzi co gość robi w łóżku, wszyscy wiedzą że wielka pani amerykanka to lipa, a dla pani z Bollywood może faktycznie te trzy na krzyż kawałki w których zagrała to wielki sukces. Każdy patrzy na to przez palce a ten pan podnieca się tym tygodniami i robi na tym jeszcze kasę.