Wojciech Jagielski wypytywał Annę Muchę o bieliznę. Po latach się tłumaczy: "Cieszę się, że wyszła z tego wzmocniona"

Kleczkowska 36 min. temu

Talk show Jagielskiego czy Mariusza Szczygła to niedoścignione dzis wzory dziennikarstwa. Polecam na you tube archiwalne nagrania. Proste. Mądre rozmowy. Z Korą. Z Figurą. Dziś nie ma w tv wywiadów. Są wyspy miłości. Ja apeluje do TVN aby Ewa Drzyzga dostała swoje tak show. Wojewódzki to nie wywiady. Ja się tam z godzinnego programu niewiele dowiaduję. To skecz godzinny a nie wywiad. Dajcie nam coś normalnego w tv.