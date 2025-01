Wojciech Malajkat żali się na BRAK propozycji zawodowych: "Kino nie jest mną zainteresowane"

Pod koniec minionego roku do kin trafiła szósta już część "Listów do M.". W najnowszej serii świątecznych filmów po raz kolejny wystąpił Wojciech Malajkat , który od 2011 roku wciela się w postać Wojciecha Kamińskiego.

Wojciech Malajkat wspomina początki. Mama nie chciała, by został aktorem

Choć Wojciech Malajkat z pewnością nie należy do tych aktorów, którzy nadmiernie dzielą się z mediami swoją prywatnością, ostatnio zrobił wyjątek. 61-latek udzielił "Gazecie Wyborczej" wywiadu, w którym wspomniał m.in. o tym, dlaczego postawił na aktorstwo. Okazuje się, że jego mama nie była entuzjastycznie nastawiona do artystycznych aspiracji syna.

Mama chciała, żebym został lekarzem i ratował ludziom życie . Ale to nie przemawiało do mojej wyobraźni. (...) Chciałem być nauczycielem polskiego, może geografii. W końcu stałem się nauczycielem zawodowym. Uczę aktorstwa - powiedział, dodając, że od najmłodszych lat interesował się teatrem:

Wojciech Malajkat o szkole teatralnej

Wyznał też, że gdy zdawał do szkoły teatralnej, jego rodzicielka trzymała kciuki za to, by go nie przyjęli.