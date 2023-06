Wojciech Mann informuje zatroskanych fanów, że... ŻYJE: "Od kontuzji do zgonu jest jeszcze pewien dystans" (FOTO)

Wojciech Mann należy do grona najbardziej cenionych dziennikarzy w kraju. Swoją przygodę z radiem rozpoczął już w latach 60. XX wieku, a spora część widzów kojarzy go przede wszystkim z programu "Szansa na sukces" , który miał okazję prowadzić przez prawie dwie dekady. Okraszone skandalem zakończenie współpracy legendarnego prezentera z radiową Trójką odbiło się szerokim echem w mediach.

Wojciech Mann napisał o kontuzji. "Często spotykam się z pytaniami czy żyję"

Ostatnio dość często spotykam się z pytaniami, czy żyję. Być może spowodowane one są faktem, że widziano mnie chodzącego z podpórką. Rzeczywiście, uszkodziłem sobie jakieś potrzebne do chodzenia kawałki nogi - przyznał.

Wydaje mi się jednak, że od takiej kontuzji do zgonu jest jeszcze pewien dystans. Niemniej uprzedzam wszystkie chcące ze mną zadzierzgnąć rozrywkowe stosunki osoby, że obecnie przeze mnie wykonywane mambo to już nie to, co niegdyś - skwitował Wojciech Mann.