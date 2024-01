Wojciech Mann WRÓCI do TVP? Dziennikarz rozwiał wątpliwości

Zmiany w telewizji publicznej wciąż odbijają się w mediach szerokim echem. O komentarze w sprawie TVP chętnie kuszą się osoby, które przed laty były związane ze stacją. Chociaż niektóre z nich wracają na "stare śmieci", to jednak nie brakuje gwiazd, które nie zamierzają opuszczać ciepłych gniazdek uwitych w innych mediach.

O powrocie w szeregi byłego pracodawcy wypowiedziała się m.in. Agata Młynarska, która zdradziła, że jak na razie nigdzie się nie wybiera i realizuje program dla TVN-u, dodając, że Woronicza "słynie z dość obrzydliwego zapachu w okolicach dolnych studiów i charakteryzatorni." To jednak nie jedyna była gwiazda mediów publicznych, która otwarcie przyznaje, że nie planuje powrotu do Telewizji Polskiej.

Wojciech Mann wróci do TVP?

O komentarz w sprawie ewentualnego powrotu do mediów publicznych pokusił się również Wojciech Mann. Legendarny dziennikarz muzyczny w rozmowie z "Faktem" zdradził, że chociaż nie otrzymał oficjalnej propozycji współpracy, to i tak nie planuje wracać do radiowej "Trójki" i TVP.