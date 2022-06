Wojciech Mann został POMINIĘTY podczas festiwalu w Opolu! Nie zostawił na TVP suchej nitki: "Takiego CHAMSTWA nie było nawet ZA KOMUNY"

Gościu 23 min. temu zgłoś do moderacji 24 77 Odpowiedz

Panie Wojtku to co Pan powiedział o TVP i o tym co się tam dzieje za publiczną kasę nikt lepiej by tego nie podsumował. Trafione w punkt. Pani Skrętkowska wymyśliła i realizowała program który wypromował wielu znanych do tej pory piosenkarzy i był i jest najlepszym programem rozrywkowym tak uważam. Natomiast wybierając Pana na prowadzącego trafiono w punkt. Nikt tak świetnie nie nadawał się do tego jak Pan. Pana dowcip, inteligencja i sposób prowadzenia rozmów zarówno z tymi co byli zupełnie nieznani i z tymi którzy byli gwiazdami był to Everest dziennikarstwa. Pozdrawiam serdecznie Panią Elę i Pana Panie Wojtku i życzę dużo zdrowia i spokoju. Byliście i jesteście wielcy i nikt Was nie przebił i nie przebije👍👏🤗