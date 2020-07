Wojciech Mazolewski wspomina Piotra Woźniaka-Staraka w dniu jego urodzin: "Dziękuję za piękny czas, jakiego doświadczyliśmy wspólnie" (FOTO)

true 4 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

jestem z pokolenia piotrka ,ale znam jego rodzine i wiecie co myślę, na miejscu rodziny miałabym niestety pretensje ,ze wszyscy widzieli jak "szaleje" ale nikt go nie przystopował, tyle przyjaciół -pseudo, taaaakie tłumy lansowały sie na pogrzebie i co....facet po pijaku wpadł do wody i sruba go załatwiła tak jakby nikt nie wiedział ,ze pływał tak wczesniej... nikt nie zareagował ale wszyscy byli chetni do zabaw, korzystania i dostania roli, imprez, darmowych profitow ... taka jest smutna prawda wiec przyjaciele przymknijcie sie please