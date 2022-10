Wojciech Modest Amaro z ukochaną opowiadają o nawróceniu: "Przeżyliśmy CUD UZDROWIENIA! Żona RUNĘŁA na ziemię. Nie da się nie dostrzec w tym Boga"

Maja 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niesamowite, że jak ktoś wychodzi z ciężkiej choroby to się mówi że to tylko i wyłącznie dzięki Bogu. A jak ktoś umiera to wtedy się mówi, że jest to wina lekarza. Nie każdy żyje tak jak chce i wierzę w to co chce. Ale błagam nie wyłączaj cię logicznego myślenia.