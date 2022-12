Wojciech Szczęsny publikuje zdjęcie z Mariną Łuczenko i Liamkiem, dziękując za wsparcie: "W szczególności mojej wspaniałej RODZINIE" (FOTO)

W środowy wieczór okazało się, że Polakom niespodziewanie udało się awansować do 1/8 półfinałów mistrzostw świata w Katarze. Mimo że nasza reprezentacja nie popisała się na boisku i finalnie mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Argentyny, to i tak udało nam się wyjść z grupy. Złej gry nie można jednak zarzucać Wojtkowi Szczęsnemu, bo to właśnie dzięki jego staraniom spełniło się marzenie wielu rodaków, którzy tym razem nie musieli śpiewać przed telewizorami "Polacy nic się nie stało".

Nie da się ukryć, że Szczęsnemu kibicowali nie tylko niemal wszyscy Polacy, ale i rodzina i przyjaciele Wojtka, którzy zostali w Polsce. Prym w dopingu wiodła oczywiście Marina Łuczenko, która już kilka dni temu pochwaliła się zagrzewającym do boju hitem "This is the Moment". Piosenkarka opublikowała też kilka relacji instastory, na których wyraźnie wzruszona kibicowała mężowi. Teraz Wojtek postanowił podziękować wszystkim za wsparcie w tym stresującym czasie. Nie zabrakło specjalnych dedykacji dla żony i synka.