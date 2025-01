Wojtek Sawicki odpiera zarzuty o wydawanie pieniędzy ze zbiórki na LUKSUSY i przedstawia swoje wydatki

Tam jest dużo więcej zarzutów. Jeśli ktoś płacze i prosi non stop o pieniądze, a kupuje kilka par botów po 1000 czy kurtkę za 1800 to słabo. Ona ciągle na wycieczki, spa, joga. Drogie torebki, kosmetyki. Asystentom płacili 4 tysiące.. On ma wszystko od PAŃSTWA za free. Jedzenie(dojelitowe), pampersy, obsługę PEGa. Ludzie, świeci przecież to był numer stulecia co oni zrobili. Jeszcze mieli 1,5%, współpracę i masę darmowych produktów np. z KRUKA. Wy dostajecie darmowe prezenty od jubilerów? Ktoś wam sponsoruje jedzenie? Pamiętajcie, że to wszystko głównie szło na jego żonę! Kawka, sushi, drogie szmaty i nagrywanie płyty. To nie są zakupy pierwszej potrzeby!