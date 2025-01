Agata Sawicka debiutuje na salonach

zgłoś do moderacji

To jest mega smutna historia. Bardzo chory chłopak, któremu można byłoby tylko współczuć i dziewczyna, której odwagę można byłoby podziwiać. Tymczasem to bajka. Bo oboje są zepsuci, roszczeniowi, pełni cwaniactwa. Wszystko, czym się chwalą zawdzięczają cudzym pieniądzom. Chłopak zamiast wspierać słowem podobnych sobie pisze o zaspokajaniu się przy ataku na WTC a laska dnia w życiu nie przepracowała, za to jedzie na forsie od darczyńców bylego już męża. Zgroza.