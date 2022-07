Wołodymyr Zełenski i Ołena Zełenska debiutują na okładce amerykańskiego "Vogue'a" (ZDJĘCIA)

Zdjęcie Ołeny Zełenskiej autorstwa legendarnej Annie Leibovitz pojawiło się na internetowej okładce magazynu. Pierwsza dama Ukrainy przewidziała najwyraźniej, że udział jej i męża w modowej - jakby nie patrzeć - sesji może zostać uznany za niewłaściwy, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację. Zełenska zdecydowała się więc prewencyjnie ukrócić napędzany przez rosyjską propagandę hejt, zanim opanował on media społecznościowe.

Zobacz także: Antek Królikowski, kochanka i rodzina vs Joanna Opozda

Znaleźć się na okładce "Vogue'a" jest marzeniem i zaszczytem dla wielu prominentów tego świata. Życzę im wszystkim, aby spełniło się to marzenie, tylko nie ze względu na wojnę w ich kraju. Chciałabym zobaczyć każdą ukraińską kobietę tutaj, na moim miejscu. Kobiety walczące, wolontariuszki, przebywające w obozach dla uchodźców. Kobiety, które pracują dalej mimo wycia syren, które trwają pod okupacją. Wszystkie te kobiety zasługują na to, aby znaleźć się na wszystkich okładkach tego świata. Wszystkie z Was, siostry Ukrainki, jesteście twarzą i okładką naszego kraju - pisze Zełenska pod najnowszym postem na Instagramie.