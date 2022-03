Ołena Zełenska publikuje zdjęcia dzieci, które zginęły wskutek rosyjskiej inwazji: "Nie dano im szansy dorosnąć"

Dramat ukraińskich dzieci opisała też żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W niedzielę Ołena Zełenska zamieściła w mediach społecznościowych przejmujący wpis. Pierwsza dama Ukrainy zamieściła w sieci zdjęcia dzieci, które poniosły śmierć w wyniku rosyjskiej inwazji i opisała ich tragiczne losy. Zełenska zadbała także o to, by jej przekaz dotarł do jak największej liczby odbiorców, publikując tekst w kilku językach, w tym po angielsku, rosyjsku, francusku i niemiecku.

Gdy ludzie w Rosji mówią, że ich wojska nie krzywdzą ludności cywilnej, pokażcie im te zdjęcia! Pokażcie im twarze dzieci, którym nie dano nawet szansy dorosnąć. Ile jeszcze dzieci musi zginąć, by przekonać rosyjskie wojska do zaprzestania ostrzału i pozwolenia na ewakuację korytarzami humanitarnymi? - pytała.

Setki dzieci giną w piwnicach bez jedzenia i opieki medycznej. Rosyjscy żołnierze strzelają do rodzin, które próbują opuścić budynki. Zabijają również wolontariuszy, którzy chcą pomóc. Apeluję do wszystkich bezstronnych mediów na świecie! Powiedzcie tę straszną prawdę: rosyjscy najeźdźcy zabijają ukraińskie dzieci. Powiedzcie to rosyjskim matkom - niech dowiedzą się, co właściwie ich synowie robią tu, w Ukrainie. Pokażcie te zdjęcia rosyjskim kobietom - wasi mężowie, bracia, rodacy są osobiście odpowiedzialni za śmierć każdego ukraińskiego dziecka, ponieważ udzielili milczącej zgody na te zbrodnie - kontynuowała Zełenska.