Woody Allen spędza czas z żoną i córką na kolacji w Wenecji. Wcześniej został WYGWIZDANY... (ZDJĘCIA)

Soon Yi, czyli obecna żona Allena, ma, miała i ze względu na jej wiek pewnie będzie miała tylko jednego adoptowanego ojca - Andre Previna. Wszystko inne to bzdury wyssane z palca, by sprzedać ten materiał. Sama wielokrotnie to podkreślała, ze od dnia jej adopcji do dzisiaj za ojca uważa i wg prawa jest nim Andre Previn.